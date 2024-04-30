В Сети обсуждают новые дерзкие фотографии Ирины Шейк

Супермодель Ирина Шейк появилась с короткой стрижкой на обложке глянца

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк появилась на обложке глянцевого журнала V Magazine в необычных образах.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ирины Шейк в Инстаграм is licensed under public domain

Так, на одном из кадров она запечатлена в прозрачном топе Valentino, широких брюках на низкой талии и длинных кожаных перчатках. При этом она отказалась от бюстгальтера.

Ирина Шейк является одной из самых востребованных в мире моделей. Она воспитывает шестилетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера — через суд бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над девочкой.

В настоящее время журналисты утверждают, что Ирина Шейк рассчитывает на роман с другим голливудским киноактером Томом Крузом.

Ранее Анфиса Чехова пожаловалась, что ее сын не сдал вступительные экзамены в школе.