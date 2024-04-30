В Сети обсуждают новые дерзкие фотографии Ирины Шейк

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк появилась на обложке глянцевого журнала V Magazine в необычных образах.
Так, на одном из кадров она запечатлена в прозрачном топе Valentino, широких брюках на низкой талии и длинных кожаных перчатках. При этом она отказалась от бюстгальтера.
Ирина Шейк является одной из самых востребованных в мире моделей. Она воспитывает шестилетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера — через суд бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над девочкой.
В настоящее время журналисты утверждают, что Ирина Шейк рассчитывает на роман с другим голливудским киноактером Томом Крузом.
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