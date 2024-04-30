Секреты дома, мешающие стройности: как избавиться от ненужных килограммов в повседневной обстановке

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Пять предметов в вашем доме, которые способствуют набору лишних килограммов

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Секреты вашего дома, мешающие стройности: Последовательные тренировки, диетические ограничения — усердные попытки многих женщин поддерживать или достичь идеальной формы. Однако иногда убеждения мешают не только привычные бытовые мелочи. Проверьте, не препятствуют ли вам похудению обычные предметы домашнего обихода.

Пять предметов в вашем доме, которые способствуют набору лишних килограммов
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Шторы: важность здорового сна не следует недооценивать. Отсутствие должного отдыха может нарушить гормональный баланс, повышая уровень гормона голода и стресса. Обращайте внимание на плотность и материал штор, чтобы предотвратить воздействие внешнего света, которое мешает качественному сну.

Телевизор: подготовка еды и ее употребление перед телевизором могут способствовать перееданию. Диетологи рекомендуют сосредоточиться на еде во время ее приема, а также заменить привычное развлечение на общение с близкими или фоновую музыку.

Большие тарелки: яркие и красивые тарелки могут подтолкнуть вас к перееданию. Используйте тарелки оптимального размера, чтобы уменьшить порции и избежать чрезмерного потребления пищи.

Вазочки со снэками: постоянное наличие вазочек с конфетами и другими вкусностями может привести к ненужному перекусыванию и набору лишних калорий. Замените их на тарелки с нарезанными фруктами или овощами, чтобы стимулировать потребление более полезных продуктов.

Диван на кухне: отдых на диване после еды может замедлить пищеварение и способствовать накоплению лишнего веса. После еды проводите небольшие физические упражнения или активно двигайтесь, чтобы способствовать лучшему усвоению пищи и предотвратить лишний набор веса.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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