Филипп Киркоров выпустил новую песню. Кому она посвящена?

Филипп Киркоров отметил день рождения и годовщину смерти матери новой песней

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров в свой день рождения опубликовал новую песню под названием "Дальше буду жить". Также в этот день 30 лет назад умерла мама певца.

Фото: youtube.com by канал Филипп Киркоров is licensed under public domain

В опубликованной композиции говорится о том, что человек приходит в мир не навсегда, поэтому исполняющий просит время не торопиться.

Филипп Киркоров признавался, что не собирается шумно отмечать праздник в честь своего дня рождения, так как произошло слишком много печальных событий. 30 апреля пройдет 40 дней с момента теракта в "Крокусе", а также годовщина со смерти его родительницы.

Артист признавался, что хочет провести свой день без камер и публичности.

Ранее Тейлор Свифт появилась на публике в дешёвом колье.