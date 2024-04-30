Филипп Киркоров выпустил новую песню. Кому она посвящена?

Народный артист России Филипп Киркоров в свой день рождения опубликовал новую песню под названием "Дальше буду жить". Также в этот день 30 лет назад умерла мама певца.
В опубликованной композиции говорится о том, что человек приходит в мир не навсегда, поэтому исполняющий просит время не торопиться.
Филипп Киркоров признавался, что не собирается шумно отмечать праздник в честь своего дня рождения, так как произошло слишком много печальных событий. 30 апреля пройдет 40 дней с момента теракта в "Крокусе", а также годовщина со смерти его родительницы.
Артист признавался, что хочет провести свой день без камер и публичности.
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