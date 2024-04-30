Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грета Гервиг возглавит Каннский фестиваль в этом году
Участник "Фабрики звезд" Иващенко заявил, что Меладзе поднимал руку на Приходько
Закаливание помидорной рассады: простые шаги для сильных и здоровых растений
Супермодель Ирина Шейк появилась с короткой стрижкой на обложке глянца
Какую пользу приносит гимнастика для вашей спины?
Сын телеведущей Чеховой не смог сдать экзамены для поступления в школу
Хирург Муканс заявил, что чёрный акантоз — признак резистентности к инсулину
Анфиса Чехова поддерживает молодость кожи при помощи лифтинг-увлажнения
Проверка ОСАГО по камерам поможет снизить количество нарушений
3 способа заработать миллион без усилий: миф или реальность?

3 доступных способа заработка

2:14
Экономика

Мечтаете ли вы о миллионе, но не желаете прилагать огромных усилий для его достижения? Всегда мечтали найти способ заработать большие деньги, не выходя из своего дома? К сожалению, хотя такие идеи могут звучать привлекательно, они, скорее всего, остаются всего лишь мифом.

3 доступных способа заработка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако, существуют способы, которые могут помочь вам приблизиться к этой цели. Давайте рассмотрим три из них.

Инвестиции в фондовый рынок. Инвестирование на фондовом рынке может представлять собой один из наиболее доступных способов заработка миллионов. Вам не нужно быть финансовым гением или проводить дни и ночи за анализом рынка. Многие люди добиваются успеха, инвестируя в долгосрочные инвестиционные фонды (ETF), которые предлагают диверсифицированный портфель акций.

Однако важно помнить, что инвестирование всегда несет риски, и прежде чем вложить крупную сумму денег, необходимо тщательно изучить рынок и консультироваться с финансовыми экспертами.

Создание пассивного дохода через недвижимость. Инвестирование в недвижимость может быть отличным способом создания пассивного дохода, который в конечном итоге приведет вас к миллиону.

Покупка и аренда недвижимости может обеспечить стабильный и постоянный доход без необходимости активной работы. Кроме того, с ростом стоимости недвижимости вы можете получить значительную прибыль от ее перепродажи.

Однако, прежде чем решиться на этот шаг, важно провести тщательный анализ рынка и рассмотреть все риски, связанные с инвестированием в недвижимость.

Создание онлайн-бизнеса. В мире интернета существует множество возможностей для создания прибыльного онлайн-бизнеса. Благодаря развитию технологий и доступности интернета, люди могут создавать бизнесы практически из любой точки мира.

Это может быть продажа товаров или услуг, создание и монетизация контента, разработка приложений и многое другое. Однако не стоит забывать, что успешный онлайн-бизнес требует времени, усилий и инвестиций в начальной стадии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Последние материалы
Рецепт мятно-шоколадного смузи
Маникюр, который не производит впечатление элегантности
Ветеринары рассказали, что значит, если кот прячется под одеялом
Топ-10 лучших подарков для путешественников: идеи и рекомендации
Цикорий как средство для снижения сахара в крови: советы диетолога Марины Аплетаевой
Экзотические и неприхотливые овощи
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попал в окружение и находится при смерти в зоне СВО
Секрет, благодаря которому герои мультфильмов СССР были как живые
5 советов по экономии в быту
Как играть в регби?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников