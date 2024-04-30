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Эксперты рассказали, можно ли получить выплату по ОСАГО без учёта износа автомобиля

Выплата по ОСАГО с учётом износа не может быть меньше 50% стоимости деталей

3:28
Страхование

Выплата по ОСАГО не всегда покрывает фактические затраты на ремонт авто, а также покупку и замену запчастей. Это происходит потому, что страховщики при расчёте компенсации учитывают износ машины согласно единой методике, утвержденной Центробанком в 2021 году. Эксперты "Ренессанс Страхования" рассказали, как его определяют и можно ли получить выплату без учёта амортизации.

Выплата по ОСАГО с учётом износа не может быть меньше 50% стоимости деталей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как определяется износ по ОСАГО

При расчёте страховой выплаты действует принцип: чем старше машина, тем выше износ. Поэтому с каждым годом стоимость авто падает.

Для страховщиков износ — это процент снижения цены машины и её деталей в процессе эксплуатации. Компании оценивают амортизацию каждой детали, подлежащей замене.

При расчёте износа по ОСАГО учитываются:

  • Срок эксплуатации запчасти.
  • Общий пробег авто на момент ДТП.
  • Коэффициент, учитывающий влияние пробега на амортизацию конкретной детали (индивидуально для каждой марки автомобиля).
  • Индивидуальный износ запчасти (наличие коррозии, следов ремонта, сколов и т. д.)
  • Дополнительные факторы: наличие ремонта за последние 12 лет, замены кузова и т. д.

Износ деталей не может превышать 50% от их цены, то есть компенсация страховой не может быть меньше половины стоимости поврежденных запчастей.

Для каких деталей износ не рассчитывается

Правило "нулевого износа" распространяется на элементы безопасности и узлы, без которых эксплуатировать машину запрещено. К ним относятся:

  • подушки безопасности в сборе;
  • баллоны, влагоотделители, воздухораспределители, соединители, клапаны, тормозные краны и другие элементы пневматической системы тормозов;
  • измерители, электронные блоки, исполнительные механизмы электронно-пневматических тормозных систем;
  • клапаны, регуляторы, насосы и другие комплектующие гидравлических тормозов;
  • устройства антиблокировочной тормозной системы;
  • тормозные колодки и барабаны, педали, их крепления и пружины, рычаги управления и тяги;
  • бачки насоса ГУР, валы и картеры механизма руля, другие детали рулевого управления.

Полный список всех деталей, амортизация которых не учитывается, содержится в Приложении 6 Положения N 755-П.

Можно ли взыскать износ с виновника

Да. Сумму, которая не покрывается выплатой по ОСАГО, можно взыскать с виновника ДТП через суд (ст. 1072 ГК РФ).

Можно ли избежать расчета износа по ОСАГО

Страховщики обязаны учитывать износ авто при расчёте выплаты по ОСАГО — эти правила едины для всех компаний и закреплены в законах.

Чтобы избежать ситуаций, когда компенсации не хватило на ремонт, можно дополнительно приобрести полис каско. В случае ДТП или другого повреждения машины страховщик выдаст направление на СТО, где машину отремонтируют и заменят поврежденные запчасти по страховке.

Кроме того, получить полную стоимость машины, без учёта износа, можно, оформив в дополнение к каско страховку GAP.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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