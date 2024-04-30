Эксперты рассказали, можно ли получить выплату по ОСАГО без учёта износа автомобиля

Выплата по ОСАГО не всегда покрывает фактические затраты на ремонт авто, а также покупку и замену запчастей. Это происходит потому, что страховщики при расчёте компенсации учитывают износ машины согласно единой методике, утвержденной Центробанком в 2021 году. Эксперты "Ренессанс Страхования" рассказали, как его определяют и можно ли получить выплату без учёта амортизации.
При расчёте страховой выплаты действует принцип: чем старше машина, тем выше износ. Поэтому с каждым годом стоимость авто падает.
Для страховщиков износ — это процент снижения цены машины и её деталей в процессе эксплуатации. Компании оценивают амортизацию каждой детали, подлежащей замене.
При расчёте износа по ОСАГО учитываются:
Износ деталей не может превышать 50% от их цены, то есть компенсация страховой не может быть меньше половины стоимости поврежденных запчастей.
Правило "нулевого износа" распространяется на элементы безопасности и узлы, без которых эксплуатировать машину запрещено. К ним относятся:
Полный список всех деталей, амортизация которых не учитывается, содержится в Приложении 6 Положения N 755-П.
Да. Сумму, которая не покрывается выплатой по ОСАГО, можно взыскать с виновника ДТП через суд (ст. 1072 ГК РФ).
Страховщики обязаны учитывать износ авто при расчёте выплаты по ОСАГО — эти правила едины для всех компаний и закреплены в законах.
Чтобы избежать ситуаций, когда компенсации не хватило на ремонт, можно дополнительно приобрести полис каско. В случае ДТП или другого повреждения машины страховщик выдаст направление на СТО, где машину отремонтируют и заменят поврежденные запчасти по страховке.
Кроме того, получить полную стоимость машины, без учёта износа, можно, оформив в дополнение к каско страховку GAP.
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