Diablo 4: Какие изменения внесли в игру после бета-тестирования

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Diablo 4, долгожданное продолжение ролевой игры от Blizzard, выйдет в июне. Пока разработчики готовятся к выпуску, они активно прислушиваются к отзывам на этапах бета-тестирования и вносят соответствующие коррективы.

Когда Diablo 4 была анонсирована на Blizzcon 2019, фанаты отреагировали на нее бурной похвалой, что отличалось от неоднозначного приема, который Diablo Immortal получила годом ранее. Ажиотаж вокруг сиквела Diablo 3 2012 года привел к всплеску предварительных заказов от существующих и новых фанатов, с нетерпением ожидающих выхода игры. Предварительные заказы на Diablo 4 включали доступ к бета-версии, позволяющей игрокам почувствовать игру и оставить ценные отзывы разработчикам.

Blizzard подтвердила, что отзывы о бета-версии Diablo 4 привели к нескольким изменениям в игре. Одной из ключевых областей, был баланс классов, с корректировками, сделанными для того, чтобы все классы были одинаково жизнеспособны и доставляли удовольствие от игры. Боссы, в том числе Малнок, Венард и Т'чорт, также были изменены на основе отзывов игроков, в частности, для устранения трудностей, с которыми сталкиваются игроки ближнего боя. Эти бои с боссами были изменены таким образом, что они могут значительно отличаться от их первоначальных столкновений в Diablo 4.

В дополнение к балансу классов и изменениям боссов, Blizzard внесла несколько улучшений качества в Diablo 4 на основе отзывов о бета-тестировании. Одним из заметных изменений является сокращение количества переходов между подземельями с добавлением большего количества событий в подземельях для улучшения игрового процесса.

Подземелья в Diablo 4, предназначенные для вознаграждения игроков добычей, теперь каждый раз приносят сундук, что устраняет проблему, которую игроки бета-версии заметили на этапе тестирования. Способности, нарушающие контроль над толпой, теперь имеют одинаковое время восстановления для всех классов, а непреднамеренный бафф скорости атаки, создаваемый отменой движения, был удален. Также были внесены изменения в пользовательский интерфейс, основанные на предпочтениях, высказанных фанатами Blizzard.

Выход Diablo 4 запланирован на 6 июня для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Diablo 4 | ТРЕЙЛЕР (на русском; субтитры)