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Xbox Game Pass: Сегодня удаляют 8 игр

2:04
Видеоигры

Подписчиков Xbox Game Pass в этом месяце ждут некоторые изменения, так как несколько игр должны покинуть линейку. Как всегда, Microsoft заранее уведомляет об играх, которые будут удалены из Xbox Game Pass, давая игрокам возможность опробовать их до того, как они исчезнут. 

Xbox Game Pass: Сегодня удаляют 8 игр

Одним из преимуществ Xbox Game Pass является возможность попробовать игры перед их покупкой. Microsoft обычно объявляет об играх, которые будут удалены, примерно за две недели, давая игрокам достаточно времени, чтобы проверить их.

Игры, выходящие из Xbox Game Pass 16 апреля:

  • Life is Strange: True Colors
  • Moonglow Bay
  • Panzer Corps 2
  • Rainbow Six Extraction
  • The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - Chicken Edition
  • The Long Dark
  • The Rift Breaker

Что делает этот конкретный список особо разочаровывающим для подписчиков, так это то, что некоторые из этих игр высоко ценятся. Например, The Long Dark недавно получила существенное обновление перед удалением, что сделало ее потерей для поклонников игры на выживание. Тем не менее, есть и положительная сторона, поскольку Rainbow Six Extraction по-прежнему будет доступна через Ubisoft+ на Xbox, хотя и по более высокой цене — 17,99 долларов (~1500 рублей) в месяц. Это дает игрокам возможность продолжать наслаждаться игрой, не приобретая ее отдельно.

Хотя всегда разочаровывает, когда игры покидают Xbox Game Pass, есть вероятность, что некоторые из них могут вернуться в будущем. Microsoft возвращала игры в прошлом, и поклонников Quantum Break, который был удален ранее в апреле, может обрадовать тот факт, что в ближайшее время планируется вернуть его в Xbox Game Pass. Это подчеркивает динамичный характер службы подписки, когда игры добавляются и удаляются на регулярной основе.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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