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Творческий директор серии Halo покинул Microsoft

1:19
Видеоигры

Популярная игровая франшиза Microsoft, Halo, недавно пережила встряску, поскольку в сообщениях говорится, что Фрэнк О'Коннор, креативный директор серии, может покинуть компанию. В апреле О'Коннор отметил, что прекратил работу над франшизой, что вызвало слухи о его уходе.

Творческий директор серии Halo покинул Microsoft

О'Коннор был связан с Halo с 2004 года, когда над серией работала Bungie. Позже он продолжил работу над франшизой в компании 343 Industries, став креативным директором Halo. Он отвечал за различные сюжетные и творческие аспекты игр. 

Это не первый значительный уход от 343 Industries, студии Halo. В сентябре основатель и технический директор Halo покинули студию. Кроме того, в январе Microsoft уволила 10 000 сотрудников по всей корпорации, и сокращение также коснулось 343 Industries.

В настоящее время студия продолжает поддерживать Halo Infinite, выпущенную в 2021 году. Однако уход высокопоставленных сотрудников, таких как О'Коннор, может свидетельствовать о недовольстве Microsoft и направлении игры, выраженном фанатами.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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