The Last of Us Part 1: Скоро выйдет мод для игры от первого лица

The Last of Us, всеми любимый эксклюзив для PlayStation, который недавно вышел и на ПК, снова произвел фурор в игровом сообществе благодаря творческим усилиям амбициозного моддера. Voyagers Revenge, известный своими предыдущими модами, изменяющими боевые сценарии, вывел игру на новый уровень, представив вид от первого лица. В недавнем видео, демонстрирующем этот мод, игроки теперь могут увидеть суровый мир The Last of Us глазами Джоэла, главного героя, путешествуя по знакомым областям и сражаясь с полчищами зараженных.

Первая часть The Last of Us, часть 1, была выпущена для ПК 28 марта, и с тех пор сообщество моддеров кипит. Подобно другим эксклюзивам PlayStation, которые появились на ПК, таким как мод NPC Bill и боевые модификации, мод от первого лица от Voyagers Revenge привлек значительное внимание поклонников игры. Сообщество моддеров зарекомендовало себя как творческая и целеустремленная группа, постоянно расширяющая границы возможного в плане изменения существующих игр.

Вид от первого лица, представленный в Voyagers Revenge, привносит в игру новый уровень реализма и интенсивности. В видеодемонстрации мода Джоэл вооружен разнообразным оружием и сражается с зараженными. Кинематографические штрихи, такие как правки, вставленные в ритм гудящей музыки, добавляют напряжения и делают игровой процесс более похожим на самые настоящие игры ужасов. Тем не менее, стоит отметить, что мод переключается обратно на вид от третьего лица в определенные моменты, например, в кат-сценах.

Стоит отметить, что хотя уже была проведена большая работа над модификацией, она все еще находится в разработке и не имеет подтвержденной даты выхода.

Некоторые фанаты обсуждая эту модификацию даже надеются, что Naughty Dog, разработчик игры, рассмотрит возможность реализации аналогичной функции в будущих играх. The Last of Us Part 1 в настоящее время доступна для ПК и PlayStation 5, и благодаря активному сообществу моддеров игроки могут по-прежнему ожидать захватывающих и инновационных впечатлений от игры.

The Last of Us Part 1 - First Person Mode & Aggressive Gameplay [TLOU PC Mods 4K 60FPS GROUNDED]