Назван неожиданный источник поступления почти миллиарда евро в бюджет России

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Банки Европы в 2023 году заплатили в РФ около 800 миллионов евро налогов

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Экономика

В 2023 году европейские финансовые учреждения внесли приблизительно 800 миллионов евро налогов в российскую казну — это вчетверо превышает предыдущие показатели до начала вооруженного конфликта на Украине.

Банки Европы в 2023 году заплатили в РФ около 800 миллионов евро налогов
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом источнике дохода для российского бюджета сообщает издание Financial Times.

Речь идет о компаниях Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Значительную долю этой суммы перечислил российский филиал Raiffeisen.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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