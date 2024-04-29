В 2023 году европейские финансовые учреждения внесли приблизительно 800 миллионов евро налогов в российскую казну — это вчетверо превышает предыдущие показатели до начала вооруженного конфликта на Украине.
Об этом источнике дохода для российского бюджета сообщает издание Financial Times.
Речь идет о компаниях Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Значительную долю этой суммы перечислил российский филиал Raiffeisen.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.