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NVIDIA: 83% владельцев видеокарт RTX 40 Series играют с трассировкой лучей

3:10
Видеоигры

Первое поколение видеокарт GeForce RTX было выпущено в 2018 году и, по словам компании, принесло инновации и революцию в игровую индустрию, в первую очередь благодаря поддержке технологии трассировки лучей. Данные NVIDIA показывают, что в период запуска было доступно только 4 игры RTX, и только 37% пользователей GeForce RTX фактически использовали технологию освещения, а 26% активировали DLSS 1.0.

NVIDIA: 83% владельцев видеокарт RTX 40 Series играют с трассировкой лучей

"79% геймеров 40-й серии, 71% геймеров 30-й серии и 68% геймеров 20-й серии используют DLSS. 83% геймеров 40-й серии, 56% геймеров 30-й серии и 43% геймеров 20-й серии используют функцию трассировки лучей", — сообщает Nvidia.

Однако с появлением серии GeForce RTX 40 видеокарты получили еще больше нововведений. В частности, DLSS 3, который использует ускоренную генерацию кадров AI для улучшения и повышения производительности в 30 играх, и DLSS 2, который повышает частоту кадров в более чем 280 играх и приложениях, обеспечивая высококачественную графику, которая может конкурировать или даже превосходить рендеринг TAA в родном формате. разрешение.

Еще одна важная функция — NVIDIA Reflex, которая снижает задержку системы в более чем 70 играх, обеспечивая более отзывчивый и приятный игровой процесс. Кроме того, новые технологии, такие как переупорядочение выполнения шейдеров (SER), микрокарты непрозрачности (OMM), прямое освещение (RTXDI) и глобальное освещение (RTXGI), значительно облегчают эффекты трассировки лучей в реальном времени с плавной частотой кадров.

 

В результате этих достижений и по мере того, как все больше игр используют эту технологию, число пользователей, использующих эти функции, увеличивается. По данным NVIDIA, в настоящее время 83% владельцев графических процессоров GeForce RTX 40 включают трассировку лучей, а 79% повышают свою производительность с помощью DLSS.

Трассировка лучей, передовая технология рендеринга, которая имитирует поведение света в реальном времени, изменила игровую индустрию, обеспечив беспрецедентный уровень визуального реализма и погружения. NVIDIA, лидер в области обработки графики, была в авангарде этой революции со своей серией видеокарт GeForce RTX. Последняя версия, серия GeForce RTX 40, выводит трассировку лучей на новый уровень благодаря своим инновационным функциям и непревзойденной производительности.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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