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MSI выпускает новые видеокарты GeForce RTX 4070 - GAMING X TRIO, VENTUS 3X и VENTUS 2X

2:23
Видеоигры

Игровое сообщество взбудоражено, поскольку известная американская технологическая компания Nvidia недавно представила свой последний шедевр — видеокарту GeForce RTX 4070. Как и ожидалось, сторонние производители, не теряя времени, выпустили собственные версии этого ультрасовременного графического процессора, и среди них MSI выделяется тремя впечатляющими моделями: GAMING X TRIO, VENTUS 3X и VENTUS 2X.

MSI выпускает новые видеокарты GeForce RTX 4070 - GAMING X TRIO, VENTUS 3X и VENTUS 2X

Версия MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO оснащена современной системой охлаждения TRI FROZR 3, специально разработанной для поддержания оптимальной температуры графического процессора даже во время интенсивных игровых сессий. Благодаря трем вентиляторам TORX 5.0 и массивному радиатору с медными контактными пластинами эта видеокарта обеспечивает исключительную эффективность охлаждения, гарантируя, что графический процессор остается прохладным и стабильным при высоких нагрузках.

Система охлаждения TRI FROZR 3 сама по себе является шедевром и оснащена вентиляторами TORX 5.0, тщательно спроектированными для обеспечения максимального воздушного потока при минимальном уровне шума. Эти вентиляторы имеют уникальную конфигурацию лопастей, которая создает концентрированный воздушный поток, эффективно охлаждая графический процессор и другие компоненты видеокарты. Кроме того, массивный медный контактный пластинчатый радиатор с шестью тепловыми трубками обеспечивает эффективное рассеивание тепла, предотвращая перегрев и позволяя графическому процессору работать на пике производительности.

Версия MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO поставляется с заводским разгоном, что означает, что она уже оптимизирована для максимальной производительности прямо из коробки. Благодаря тактовой частоте, которая может достигать 2610 МГц в режиме динамического повышения, эта видеокарта обеспечивает непревзойденную игровую производительность, позволяя геймерам наслаждаться более плавным игровым процессом и более высокой частотой кадров.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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