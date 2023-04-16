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League of Legends: Следующим чемпионом может стать охотница из Фрельйорда

1:17
Видеоигры

Бразильский инсайдер, известный как Big Bad Bear, раскрыл некоторые подробности о необъявленном чемпионе League of Legends. Информация об этом появилась на его YouTube-канале.

League of Legends: Следующим чемпионом может стать охотница из Фрельйорда

По неподтвержденной информации, следующим чемпионом, который пополнит ряды League of Legends, станет охотница родом из ледяных тундр Фрельйорда. Хотя точные детали ее вооружения остаются неизвестными, предполагается, что этот новый чемпион создан для того, чтобы преуспеть на позициях нижней или верхней линии, привнося в игру новый стиль игры. Поклонники с нетерпением ждут первого официального тизера этого чемпиона, который, как ожидается, выйдет в начале мая.

Согласно планам, на которые ранее намекали разработчики Riot Games, следующим чемпионом в очереди на выпуск, по слухам, будет Наафири, даркин-убийца. Утечки предполагают, что Наафири относительно легко освоить, но овладение всей сложной механикой этого чемпиона может потребовать особых усилий и времени. Наряду с Наафири, Riot Games также дразнили лесником из Ноксуса и артистичным мидером из Ионии, но дополнительной информации об этих чемпионах было мало.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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