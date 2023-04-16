Стало известно сколько денег заработала Mortal Kombat 11

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Mortal Kombat 11, популярный файтинг, разработанный NetherRealm Studios и изданный Warner Bros. Games, покорил игровой мир. По словам Мэтта Уэлша, бывшего глобального бренд-менеджера Warner Bros. Entertainment, с ошеломляющим доходом в 500 миллионов долларов эта игра укрепила свои позиции в качестве самого большого коммерческого успеха франшизы.

С момента выпуска в 2019 году для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК Mortal Kombat 11 стала хитом среди геймеров по всему миру. Мэтт Уэлш отметил на своём аккаунт в Linkedin, что игра принесла ошеломляющий доход в 500 миллионов долларов, превзойдя все ожидания.

Одним из ключевых показателей успеха Mortal Kombat 11 являются беспрецедентные показатели продаж. Игра, проданная тиражом около 15 миллионов копий по всему миру, побила все предыдущие рекорды франшизы.

NetherRealm Studios, разработчик Mortal Kombat 11, сделал все возможное, чтобы создать игру, которая покорила миллионы игроков по всему миру. Передовая графика игры, захватывающий игровой процесс и захватывающая сюжетная линия установили новую планку для жанра файтингов. Внимание к деталям и стремление обеспечить высокое качество игрового процесса заслужили Mortal Kombat 11 восторженные отзывы как критиков, так и игроков.

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