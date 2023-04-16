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Поклонники назвали Death Stranding лучшей и худшей игрой, в которую они когда-либо играли

2:27
Видеоигры

Известный разработчик игр Хидео Кодзима усердно работает над долгожданным продолжением Death Stranding, и к проекту присоединились впечатляющие таланты.  Хотя фанаты с нетерпением ждут выхода Death Stranding 2, вполне вероятно, что сиквел все еще находится на начальном этапе разработки. Предположения о годе выпуска варьируются от 2024 до 2025 года. Между тем, дискуссии о первой игре не утихают, мнения игроков различается, некоторые восхищаются "гениальностью" 1 части, а другие же ищут в ней недостатки и высказываются по этому поводу.

Поклонники назвали Death Stranding лучшей и худшей игрой, в которую они когда-либо играли

Недавний пост Reddit о Death Stranding привлек внимание своими противоречивыми мнениями. Пост под названием "Лучшая и худшая игра, в которую я когда-либо играл", всего за один день получил тысячи лайков и сотни комментариев. Автор данного поста выражает свои смешанные чувства по поводу игры, начиная со смеха над ее нелепой природой, затем увлекаясь захватывающими игровыми механиками, такими как доставка посылок и улучшение дорог, и, наконец, теряясь в длинном финале, который занял более трех часов. Автор признает сильные стороны игры в музыке, режиссуре, декорациях, построении мира и игре, а также критикует ее неуклюжие элементы управления и временами запутанный сюжет. Эта честная оценка вызвала дискуссии среди игроков с противоположными мнениями.

Один комментарий, получивший значительную поддержку, набравший более 3 тысяч лайков, перекликается с противоречивыми настроениями автора поста. Пользователь KenethSargatanas описывает игру как "самую дрянную, самую запутанную, странную, причудливую, кусок мусора, которым я когда-либо наслаждался", рекомендуя всем играть в нее, но при этом никому не рекомендуя. Это отражает то, как игры Кодзимы вызывают у игроков сильные эмоции и реакции. Другой пользователь, AntwnSan, делится своим опытом, как он через силу играл в игру первые 6 часов, но затем не мог оторваться от нее еще 50, и выражает желание забыть эту историю и переиграть ее снова, подчеркивая разобщающий характер Death Stranding как произведение искусства.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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