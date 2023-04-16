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Релизные продажи Hogwarts Legacy превысили 850 миллионов долларов

1:46
Видеоигры

Hogwarts Legacy, видеоигра, действие которой происходит в волшебном мире Гарри Поттера, превзошла прогнозы продаж Warner Bros на поразительные 256%, согласно обновленной информации от Арианы Дарби, старшего бренд-менеджера и менеджера по маркетингу.

Релизные продажи Hogwarts Legacy превысили 850 миллионов долларов

Всего за две недели Hogwarts Legacy было продано 12 миллионов копий, что принесло более 850 миллионов долларов дохода и собрало 1,8 миллиарда потенциальных просмотров.

Hogwarts Legacy не только превзошла ожидания по продажам, но и установила рекорды на Twitch, популярной игровой платформе стриминга. Во время своего дебюта игра собрала беспрецедентные 1,3 миллиона зрителей, что является выдающимся достижением для однопользовательской игры на специализированной игровой потоковой платформе.

Успех Hogwarts Legacy можно объяснить хорошо реализованной маркетинговой стратегией, использующей необычайную популярность волшебного мира, чтобы эффективно передать атмосферу игры и погрузить игроков в богатый и захватывающий мир Гарри Поттера. Этот подход также получил высокую оценку критиков, которые, за редким исключением, в подавляющем большинстве дали положительные отзывы о "Наследии Хогвартса" в различных международных изданиях.

Кроме того, 5 мая Hogwarts Legacy будет доступна на PS4 и Xbox One, а 25 июля — на Nintendo Switch, что расширит охват аудитории.

10 февраля 2023 игра вышла на PC, Playstation 5 и Xbox Series X|S

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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