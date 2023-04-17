Blizzard не будет добавлять оверлейную миникарту в Diablo 4

2:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Поклонники Diablo с нетерпением ждут выхода Diablo 4, и хотя бета-версия была хорошо принята, было некоторое разочарование отсутствием оверлейной карты. В ответ на запросы о том, будет ли в игру добавлена оверлейная карта, было подтверждено, что в настоящее время нет планов включать эту традиционную функцию серии в новую часть.

Бета-версия Diablo 4, которая состоялась в марте, имела огромный успех. Более миллиона человек не только достигли 20-го уровня в период раннего доступа, но и очень положительно её оценили.

Одним из самых больших разочарований для фанатов стало отсутствие полупрозрачной мини-карты. Единственным вариантом было открыть совершенно непрозрачную карту. Фанаты надеялись, что их отзывы будут учтены и что после релиза в игру будет добавлена полупрозрачная полноэкранная карта, но, к сожалению, этого не произойдет.

На вопрос, будет ли Blizzard добавлять эту удобную функцию в игру, игровой директор Diablo Род Фергюссон ответил, что "в настоящее время планов нет". Учитывая, что разработчик внес множество других изменений, основанных на отзывах фанатов, таких как переработка макетов подземелий, изменение классов и выбор шрифта, кажется странным, что такое небольшое изменение не было реализовано.

Реакцией на твит Фергюссона было в основном разочарование. "Странное решение удалить один из основных элементов ARPG", — написал один из пользователей. Другой сказал, что он "определенно передумал", добавив, что "текущая карта кажется очень чуждой и неуклюжей". Однако некоторые приветствовали такое решение. Один пользователь ответил: "Значит, вы не будете смотреть на двухмерную карту весь день", а другой сказал: "На самом деле мне нравится, что ее там нет. В Diablo 2 она у меня всегда выключена".

Читайте также:

20 апреля стартует Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по компьютерному спорту 2023 года

Horizon: Burning Shores удалили из российского PlayStation Store

Mortal Kombat 11 покорила игровой мир и заработала 500 миллионов долларов

Поклонники назвали Death Stranding лучшей и худшей игрой, в которую они когда-либо играли

Релизные продажи Hogwarts Legacy превысили 850 миллионов долларов

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.