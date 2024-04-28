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Офтальмолог предостерегает от риска потерять зрение из-за солнечного света

Офтальмолог Кусков: ультрафиолетовые лучи способны привести к ожогу роговицы

0:58
Здоровье

Александр Кусков, врач-офтальмолог из клиники "Я вижу", предостерегает о возможной опасности ультрафиолета для глаз, в частности для сетчатки, эпителия роговицы и хрусталика, особенно если глаза не закрыты специальными очками. Врач подчёркивает, что солнцезащитные очки — это не просто стильный аксессуар, а средство обязательной защиты для глаз. Яркий свет может действительно повредить зрение, что не должно быть недооценено. В некоторых случаях это может привести к развитию слепоты, что является осложнением катаракты.

Офтальмолог Кусков: ультрафиолетовые лучи способны привести к ожогу роговицы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Ультрафиолетовые лучи, попадая на роговицу, могут вызвать её ожог, способствовать образованию дистрофических участков и повреждений ткани сетчатки. Вред для хрусталика от чрезмерного ультрафиолетового излучения заключается в ускорении процессов его помутнения", — объяснил Александр Кусков.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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