Офтальмолог предостерегает от риска потерять зрение из-за солнечного света

Офтальмолог Кусков: ультрафиолетовые лучи способны привести к ожогу роговицы

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Александр Кусков, врач-офтальмолог из клиники "Я вижу", предостерегает о возможной опасности ультрафиолета для глаз, в частности для сетчатки, эпителия роговицы и хрусталика, особенно если глаза не закрыты специальными очками. Врач подчёркивает, что солнцезащитные очки — это не просто стильный аксессуар, а средство обязательной защиты для глаз. Яркий свет может действительно повредить зрение, что не должно быть недооценено. В некоторых случаях это может привести к развитию слепоты, что является осложнением катаракты.

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"Ультрафиолетовые лучи, попадая на роговицу, могут вызвать её ожог, способствовать образованию дистрофических участков и повреждений ткани сетчатки. Вред для хрусталика от чрезмерного ультрафиолетового излучения заключается в ускорении процессов его помутнения", — объяснил Александр Кусков.