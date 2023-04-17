Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ТОС-1А "Солнцепёк" ВС РФ уничтожил скопление лёгкой техники ВСУ в лесу под Кременной
Defense Express: ВСУ будут использовать "бронемутантов" для броска через "последнюю милю"
Тhe Мoscow Тimes: Блокада Крыма – лучший вариант для Украины
Наталья Фриске опубликовала архивное фото своей сестры Жанны незадолго до её смерти
Глава Минобороны Украины Резников принёс извинения за то, что сравнил потери ВСУ с жертвами землетрясения в Турции
РВ: армия России нанесла "мощнейший" бомбовый удар по ВСУ в районе Купянска
Фотография Пугачёвой напугала поклонников: Тут явный перебор
Певец РФ Олег Газманов рассказал, как он помогает ВС в зоне СВО: финансирую и отправляю коптеры
НС: битва за Артёмовск стала для США поворотным моментом в конфликте на Украине

20 апреля стартует Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по компьютерному спорту 2023 года

1:48
Видеоигры

В Санкт-Петербурге во второй раз пройдет серия киберспортивных онлайн-соревнований под названием "Кубок губернатора Санкт-Петербурга". Все турниры пройдут на платформе Cyberpiter.ru при поддержке Санкт-Петербургского центра подготовки спортивных команд и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Соревнования начнутся 20 апреля и продлятся до 20 июня.

20 апреля стартует Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по компьютерному спорту 2023 года

"Первый Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по компьютерному спорту показал актуальность и востребованность такого типа соревнований в Северной столице, поэтому мы решили продолжать и развивать этот проект, – прокомментировал первый заместитель председателя городского комитета по физической культуре и спорту Андрей Хорт. – Уверен, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне, приглашаю всех любителей компьютерного спорта принять участие в Кубке Губернатора Санкт-Петербурга 2023!"

В программе будут представлены шесть типов игр, включая трехмерную тактическую игру Counter-Strike: Global Offensive, VALORANT, Standoff 2 и PUBG Mobile, игру на боевой арене League of Legends, а также соревновательную головоломку Hearthstone. Поля сражений. В каждой дисциплине будет проведено восемь турниров, по результатам которых определятся участники суперфинала. Все турниры будут проводиться онлайн. Общий призовой фонд составляет 740 000 рублей. Первый Кубок губернатора Санкт-Петербурга по киберспорту прошел в октябре-декабре 2022 года, в нем было проведено 54 турнира с участием более 10 000 спортсменов.

Читайте также:

Horizon: Burning Shores удалили из российского PlayStation Store

Mortal Kombat 11 покорила игровой мир и заработала 500 миллионов долларов

Поклонники назвали Death Stranding лучшей и худшей игрой, в которую они когда-либо играли

Релизные продажи Hogwarts Legacy превысили 850 миллионов долларов

League of Legends: следующим чемпионом может стать охотница из Фрельйорда

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Стали известны заболевания, которых нет в международной классификации

Вегетососудистая дистония не является болезнью.

"Москва 24": врач Кабаненко заявила, что вегетососудистая дистония не является заболеванием
РВ: Киев бросил в бой "бронемутантов" в Бахмуте
ВСУ применяют бронемутантов в боях в Бахмуте
ВСУ похвастались американским "Чёрным ястребом" на Украине
Раскрыто число погибших офицеров НАТО и ВСУ после удара "Кинжалом"
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Филипп Киркоров заявил о готовности отправиться в зону СВО в колготках
Реакция Путина на новости из Японии встревожила США — Baijiahao
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Последние материалы
Defense Express: ВСУ будут использовать "бронемутантов" для броска через "последнюю милю"
Тhe Мoscow Тimes: Блокада Крыма – лучший вариант для Украины
Наталья Фриске опубликовала архивное фото своей сестры Жанны незадолго до её смерти
Глава Минобороны Украины Резников принёс извинения за то, что сравнил потери ВСУ с жертвами землетрясения в Турции
РВ: армия России нанесла "мощнейший" бомбовый удар по ВСУ в районе Купянска
20 апреля стартует Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по компьютерному спорту 2023 года
Фотография Пугачёвой напугала поклонников: Тут явный перебор
Певец РФ Олег Газманов рассказал, как он помогает ВС в зоне СВО: финансирую и отправляю коптеры
НС: битва за Артёмовск стала для США поворотным моментом в конфликте на Украине
Баранец рассказал, откуда узнал об ударе "Кинжалом" по генералам НАТО: надёжные источники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников