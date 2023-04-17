20 апреля стартует Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по компьютерному спорту 2023 года

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В Санкт-Петербурге во второй раз пройдет серия киберспортивных онлайн-соревнований под названием "Кубок губернатора Санкт-Петербурга". Все турниры пройдут на платформе Cyberpiter.ru при поддержке Санкт-Петербургского центра подготовки спортивных команд и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Соревнования начнутся 20 апреля и продлятся до 20 июня.

"Первый Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по компьютерному спорту показал актуальность и востребованность такого типа соревнований в Северной столице, поэтому мы решили продолжать и развивать этот проект, – прокомментировал первый заместитель председателя городского комитета по физической культуре и спорту Андрей Хорт. – Уверен, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне, приглашаю всех любителей компьютерного спорта принять участие в Кубке Губернатора Санкт-Петербурга 2023!"

В программе будут представлены шесть типов игр, включая трехмерную тактическую игру Counter-Strike: Global Offensive, VALORANT, Standoff 2 и PUBG Mobile, игру на боевой арене League of Legends, а также соревновательную головоломку Hearthstone. Поля сражений. В каждой дисциплине будет проведено восемь турниров, по результатам которых определятся участники суперфинала. Все турниры будут проводиться онлайн. Общий призовой фонд составляет 740 000 рублей. Первый Кубок губернатора Санкт-Петербурга по киберспорту прошел в октябре-декабре 2022 года, в нем было проведено 54 турнира с участием более 10 000 спортсменов.

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