Россиянам рассказали, в какой обуви лучше играть в футбол на разных покрытиях

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Эксперт "Спортмастер PRO" дал любителям футбола советы по выбору обуви

1:26
Спорт

Эксперт "Спортмастер PRO" Евгений Самофатов поделился своими советами относительно выбора подходящей обуви для любителей играть в футбол на открытых площадках весной.

Эксперт "Спортмастер PRO" дал любителям футбола советы по выбору обуви
Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его словам, для синтетических покрытий с длинным ворсом или натуральных неполивных газонов наилучшим выбором будут футбольные бутсы с маркировкой AG/FG. Они обладают от 10 до 14 шипов, что идеально подходит для такого типа поверхности, пишет Газета.Ru.

"Если вам повезло и вы будете играть на натуральном поливном поле, то понадобятся бутсы с маркировкой SG. У них на подошве от 6 до 9 шипов — такое количество позволяет обеспечить лучшее сцепление с мягким покрытием", — сказал Самофатов.

Если вы играете на резиновой площадке или синтетическом поле с коротким ворсом, эксперт "Спортмастер PRO" рекомендует обратить внимание на бутсы-"сороконожки" с большим количеством шипов. Такая обувь обеспечит хорошую адгезию с покрытием и поможет равномерно распределить нагрузку на стопу игрока.

Кроме того, эксперт отметил важность учёта индивидуальных особенностей и предпочтений каждого футболиста при выборе обуви. Фиксация стопы и комфорт во время игры являются ключевыми факторами. Также стоит обратить внимание на качество материалов, чтобы обувь была долговечной и прочной.

Как выбрать подошву бутс?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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