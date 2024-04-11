Экс-тренер "Спартака" считает, что российские футболисты должны играть в Европе, если у них есть возможность

Экс-тренер "Спартака" Ледяхов: чтобы расти, молодым российским футболистам нужно поиграть в Европе

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Игорь Ледяхов порекомендовал молодым российским футболистам по мере возможности играть в европейских турнирах.

Фото: agenciabrasil.ebc.com by Agência Brasil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин также ранее высказал похожие взгляды, за которые попал под критику.

Ледяхов считает, что для прогресса нужно играть с сильными партнёрами против сильных соперников и что это важный опыт для становления молодых игроков.

Он особо обратил внимание на высокий уровень футбола в таких чемпионатах, как испанский и немецкий, даже в нижней части таблицы.

"Если есть возможность, нужно ехать и играть. Всё-таки за границей уровень футбола повыше — особенно в таких чемпионатах, как испанский, немецкий. Даже в нижней части таблицы команды приличного класса", — сказал Ледяхов в разговоре с "Чемпионатом".