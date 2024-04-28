Ароматный и очень вкусный грибной суп с чесноком и имбирём: витаминный взрыв для борьбы с вирусами и гриппом

Чеснок и грибы отлично подходят для укрепления иммунитета.
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Чеснок содержит мощные соединения, которые помогают иммунной системе противостоять "захватчикам". С другой стороны, грибы богаты витамином D, необходимым для нормальной работы иммунитета. Попробуйте приготовить с этими ингредиентами полезный суп.
Ингредиенты
28 г сушёных грибов (например, шиитаке, белые грибы),
1 средняя белая луковица, нарезанная,
1 головка чеснока, очищенная и раздавленная,
1 кусочек имбиря (очистить и натереть),
4 стакана воды,
1 столовая ложка оливкового масла,
1 кубик овощного бульона,
сок 1 лимона,
молотый чёрный перец,
морская соль по вкусу.
Приготовление
Залейте сушёные грибы в миске 1 стаканом кипятка. Оставьте их настояться (10 минут).
Нагрейте оливковое масло в сковороде и добавьте лук, имбирь и чеснок. Потушите.
Добавьте в кастрюлю грибы и воду. Добавьте кубик овощного бульона, поджаренные лук, имбирь и чеснок. Посолите и поперчите. Варите 2 часа. Подавайте с хрустящим хлебом.
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