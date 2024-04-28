Ароматный и очень вкусный грибной суп с чесноком и имбирём: витаминный взрыв для борьбы с вирусами и гриппом

Рецепт грибного супа с чесноком для укрепления иммунитета

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок и грибы отлично подходят для укрепления иммунитета.

Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чеснок содержит мощные соединения, которые помогают иммунной системе противостоять "захватчикам". С другой стороны, грибы богаты витамином D, необходимым для нормальной работы иммунитета. Попробуйте приготовить с этими ингредиентами полезный суп.

Ингредиенты

28 г сушёных грибов (например, шиитаке, белые грибы),

1 средняя белая луковица, нарезанная,

1 головка чеснока, очищенная и раздавленная,

1 кусочек имбиря (очистить и натереть),

4 стакана воды,

1 столовая ложка оливкового масла,

1 кубик овощного бульона,

сок 1 лимона,

молотый чёрный перец,

морская соль по вкусу.

Приготовление

Залейте сушёные грибы в миске 1 стаканом кипятка. Оставьте их настояться (10 минут). Нагрейте оливковое масло в сковороде и добавьте лук, имбирь и чеснок. Потушите. Добавьте в кастрюлю грибы и воду. Добавьте кубик овощного бульона, поджаренные лук, имбирь и чеснок. Посолите и поперчите. Варите 2 часа. Подавайте с хрустящим хлебом.