Ароматный и очень вкусный грибной суп с чесноком и имбирём: витаминный взрыв для борьбы с вирусами и гриппом

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Рецепт грибного супа с чесноком для укрепления иммунитета

1:19
Еда

Чеснок и грибы отлично подходят для укрепления иммунитета.

Рецепт грибного супа с чесноком для укрепления иммунитета
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чеснок содержит мощные соединения, которые помогают иммунной системе противостоять "захватчикам". С другой стороны, грибы богаты витамином D, необходимым для нормальной работы иммунитета. Попробуйте приготовить с этими ингредиентами полезный суп.

Ингредиенты

  • 28 г сушёных грибов (например, шиитаке, белые грибы),
  • 1 средняя белая луковица, нарезанная,
  • 1 головка чеснока, очищенная и раздавленная,
  • 1 кусочек имбиря (очистить и натереть),
  • 4 стакана воды,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 1 кубик овощного бульона,
  • сок 1 лимона,
  • молотый чёрный перец,
  • морская соль по вкусу.

Приготовление

  1. Залейте сушёные грибы в миске 1 стаканом кипятка. Оставьте их настояться (10 минут).
  2. Нагрейте оливковое масло в сковороде и добавьте лук, имбирь и чеснок. Потушите.
  3. Добавьте в кастрюлю грибы и воду. Добавьте кубик овощного бульона, поджаренные лук, имбирь и чеснок. Посолите и поперчите. Варите 2 часа. Подавайте с хрустящим хлебом.
Вкуснее Не Бывает! Простой рецепт. Как приготовить Грибной Суп
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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