Суп с лапшой и варёными яйцами: на куриной бульоне, лёгкий, но сытный

Куриный суп с лапшой и яйцом: вкусный способ подкрепиться и восстановить силы

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с курицей, лапшой и яйцом — это простое блюдо, которое становится более интересным благодаря добавлению варёных яиц. Вкусный и питательный, этот суп идеально подойдет для семейного обеда.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Для приготовления данного супа вам понадобятся следующие ингредиенты:

куриная грудка на кости (500 г),

вода (1,5 л),

морковь (1 шт.),

лук репчатый (1 шт.),

лапша (100 г),

куриные или перепелиные яйца (2 шт.),

соль и чёрный молотый перец по вкусу,

зелень для украшения.

Приготовление

Положите курицу в кастрюлю и залейте водой. После закипания удалите пену. Нарежьте крупно морковь и лук, добавьте их к курице. Варите около 40 минут. Откиньте овощи и курицу, процедите получившийся бульон и верните его в кастрюлю. Доведите до кипения, добавьте соль и перец. Поместите варёную лапшу и готовьте ее в бульоне около 7 минут. В это время сварите яйца вкрутую. После сварки остудите их, очистите и разрежьте пополам. Разлейте готовый суп по мискам. Добавьте кусочки курицы и половинки яиц. При желании украсьте зеленью.

Подавайте куриный суп с лапшой и яйцом горячим. Насладитесь вкусом и ароматом этого вкусного блюда. Приятного аппетита!