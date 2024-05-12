Суп с лапшой и варёными яйцами: на куриной бульоне, лёгкий, но сытный
Куриный суп с лапшой и яйцом: вкусный способ подкрепиться и восстановить силы
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Суп с курицей, лапшой и яйцом — это простое блюдо, которое становится более интересным благодаря добавлению варёных яиц. Вкусный и питательный, этот суп идеально подойдет для семейного обеда.
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Для приготовления данного супа вам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриная грудка на кости (500 г),
- вода (1,5 л),
- морковь (1 шт.),
- лук репчатый (1 шт.),
- лапша (100 г),
- куриные или перепелиные яйца (2 шт.),
- соль и чёрный молотый перец по вкусу,
- зелень для украшения.
Приготовление
- Положите курицу в кастрюлю и залейте водой. После закипания удалите пену.
- Нарежьте крупно морковь и лук, добавьте их к курице. Варите около 40 минут.
- Откиньте овощи и курицу, процедите получившийся бульон и верните его в кастрюлю. Доведите до кипения, добавьте соль и перец. Поместите варёную лапшу и готовьте ее в бульоне около 7 минут.
- В это время сварите яйца вкрутую. После сварки остудите их, очистите и разрежьте пополам.
- Разлейте готовый суп по мискам. Добавьте кусочки курицы и половинки яиц. При желании украсьте зеленью.
Подавайте куриный суп с лапшой и яйцом горячим. Насладитесь вкусом и ароматом этого вкусного блюда. Приятного аппетита!
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Что я обычно готовлю для себя. Куриный суп с лапшой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру