Ставка делается на мощную модернизацию российского ВПК: песков объяснил назначение министром обороны гражданского чиновника

Песков объяснил назначение Белоусова необходимостью внедрения инноваций

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Дмитрий Песков дал пояснения по случаю решения Владимира Путина назначить на должность министра обороны гражданского чиновника Андрея Белоусова.

По словам пресс-секретаря, на данном этапе необходимо активное внедрение инноваций в деятельность силового блока, экономику которого важно интегрировать в общую экономику страны, чтобы она соответствовала текущим реалиям.

Это решение связано с намерением провести масштабную модернизацию российского военно-промышленного комплекса. Россия стремится увеличить производство и разработку современного оружия, чтобы обеспечить себе победу в конфликте, который, подобно Первой мировой, застопорился из-за превосходства оборонительных средств над наступательными.

Опыт СВО показал, что современные технологии, такие как беспилотники и системы ПВО, делают танки и самолёты, которые были основными средствами наступления в прошлом, почти бесполезными на поле боя.

С назначением доктора наук Белоусова, которого называют человеком с безукоризненной репутацией, в армии появится профессиональный и очень мотивированный специалист, который будет отвечать за экономику СВО и прилагать все усилия, чтобы обеспечить её необходимыми ресурсами.