Ускорение обмена веществ: эффективные виды активности для здоровь

Спортивные дисциплины, способствующие быстрому метаболизму

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Быстрый обмен веществ не только поддерживает наши системы в рабочем состоянии, но также способствует сохранению привлекательной внешности. Однако с возрастом этот процесс замедляется, поэтому важно выбрать подходящую физическую активность для поддержания здоровья. Вот несколько советов, если вы решили серьезно заняться своим здоровьем.

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Прогулки

Это самый простой способ для тех, кто еще не готов к интенсивным тренировкам в спортзале. Просто начните с увеличения расстояния, которое вы проходите пешком каждый день, когда возвращаетесь с работы. Летом теплые вечера приглашают нас на прогулки, и отказаться от такой возможности будет глупо. Пешеходные прогулки насыщают организм кислородом и активизируют обмен веществ.

Бег

Для более решительных, кто готов вставать на ранний беговой тренировке перед работой, идеально подходит бег. Необходимо помнить о мерах предосторожности, особенно если у вас есть проблемы с суставами. Уже через неделю занятий бегом вы заметите, как укрепляются мышцы и начинает снижаться вес.

Плавание

Еще один отличный способ, если вы предпочитаете избегать походов в тренажерный зал. Регулярные занятия в бассейне могут значительно повысить ваш обмен веществ. Аквааэробика способствует укреплению мышц и не оказывает излишней нагрузки на суставы, при условии, что у вас есть квалифицированный инструктор.