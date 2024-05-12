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Количество погибших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде выросло до 13

Число жертв обрушения дома в Белгороде увеличилось до 13

1:02
Происшествия

12 мая Белгород и его окрестности подверглись массированному обстрелу с территории Украины. По информации пресс-службы МЧС РФ, количество погибших при частичном обрушении многоквартирного дома в Белгороде увеличилось до 13 человек, а число пострадавших — до 31.

Число жертв обрушения дома в Белгороде увеличилось до 13
Фото: t.me/mchs_official is licensed under public domain

Как сообщили в ведомстве, спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов.

Ранее сообщалось, что обломки одного из сбитых снарядов — ракеты "Точка-У" — повредили жилой десятиэтажный дом в Белгороде. В результате обстрела полностью рухнул подъезд. Также были зафиксированы повторные обрушения, когда во время работы спасателей рухнуло верхнее перекрытие.

Среди пострадавших есть дети. Возможно, под завалами могут еще находиться люди, поскольку трагедия произошла в выходной день и многие находились дома. Обстрел был квалифицирован как теракт, по факту возбуждено уголовное дело.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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