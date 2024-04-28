Что будет, если не менять антифриз в автомобиле

Старый антифриз может привести к перегреву двигателя автомобиля

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Замена антифриза в своевременной манере является ключевым аспектом для предотвращения перегрева двигателя или замерзания системы охлаждения автомобиля. Об этом сообщил директор по механическому ремонту в компании "Авилон KIA" Вадим Стрельбицкий изданию "Газета.Ru".

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"Причиной перегрева может стать старый или использованный антифриз, который теряет свои теплопередающие качества и может вызвать серьезные повреждения двигателя. Кроме того, отсутствие регулярной замены антифриза увеличивает риск коррозии в таких элементах системы охлаждения, как радиатор, водяной насос или блок цилиндров", — отметил Стрельбицкий.

Эксперт также подчеркнул, что в холодном климате антифриз важен для предотвращения замерзания системы охлаждения. Старый антифриз, потерявший свои свойства, увеличивает риск замерзания системы и последующих серьезных повреждений.

Он добавил, что продолжительность службы охлаждающей жидкости зависит от её типа и рекомендаций производителя автомобиля, которым должны следовать автовладельцы. В среднем антифриз следует менять каждые два-пять лет.