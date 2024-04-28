Редкие, но очень красивые комнатные растения: рассказываем, почему стоит их посадить

Растения, особенно красивоцветущие, играют важную роль в повседневной жизни человека, наполняя её яркими красками и удивительными ароматами. Даже если нет собственного участка, в квартире можно вырастить прекрасные комнатные растения.
Например, гардения цветёт длительное время с июля по октябрь, создавая небольшие, до 50 см кусты с крупными белыми цветками, напоминающими миниатюрные розы.
Гардении требуется много света и тепла, но летом следует защищать ее от прямых солнечных лучей. Она также нуждается в высокой влажности и не переносит сквозняков, что делает ее идеальным украшением для любого интерьера.
Зефирантес, похожий на крокусы, имеет разнообразные цветки белого, розового или красного цветов в зависимости от сорта и периода цветения. Это луковичное растение требует много солнечного света и может быть выращено как в комнате, так и на открытом воздухе.
Алламанда с глянцевыми темно-зелёными листьями и крупными соцветиями различных цветов украсит любой дом или квартиру. Она любит тепло и высокую влажность, что делает её идеальным растением для оранжереи или зимнего сада. В комнате лучшим местом для алламанды будет солнечный подоконник, где она должна оставаться, чтобы процветать. Опрыскивание весной и летом необходимо проводить несколько раз в день, а зимой достаточно нескольких опрыскиваний в неделю.
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