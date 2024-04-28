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Успехи нацпроекта: более 700 тысяч россиян переехали из аварийного жилья с 2019 года

Хуснуллин: 700 тыс человек переехали из аварийного жилья по нацпроекту

1:21
Недвижимость

С 2019 года более 700 тысяч человек переселились из неудовлетворительного жилищного фонда в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", как сообщает официальный сайт правительства России.

Хуснуллин: 700 тыс человек переехали из аварийного жилья по нацпроекту
Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

"С начала реализации проекта условия проживания улучшились для 701 215 жителей аварийных домов. За эти годы объем аварийного жилья в регионах уменьшился на 11,8 миллиона квадратных метров, что свидетельствует о высокой эффективности программы", — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Среди регионов-лидеров по числу улучшенных жилищных условий выделяются Ханты-Мансийский автономный округ, где жильё улучшили для 50,9 тысячи человек, Пермский край — для 47 тысяч, Ямало-Ненецкий автономный округ — для 43,9 тысячи, Республика Саха (Якутия) — для 40,5 тысячи, а Кемеровская область — для 28,9 тысячи человек.

На 2024 год запланировано расселение 1,8 миллиона квадратных метров аварийного жилья, в котором проживает 98,6 тысячи человек.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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