Успехи нацпроекта: более 700 тысяч россиян переехали из аварийного жилья с 2019 года

С 2019 года более 700 тысяч человек переселились из неудовлетворительного жилищного фонда в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", как сообщает официальный сайт правительства России.
"С начала реализации проекта условия проживания улучшились для 701 215 жителей аварийных домов. За эти годы объем аварийного жилья в регионах уменьшился на 11,8 миллиона квадратных метров, что свидетельствует о высокой эффективности программы", — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Среди регионов-лидеров по числу улучшенных жилищных условий выделяются Ханты-Мансийский автономный округ, где жильё улучшили для 50,9 тысячи человек, Пермский край — для 47 тысяч, Ямало-Ненецкий автономный округ — для 43,9 тысячи, Республика Саха (Якутия) — для 40,5 тысячи, а Кемеровская область — для 28,9 тысячи человек.
На 2024 год запланировано расселение 1,8 миллиона квадратных метров аварийного жилья, в котором проживает 98,6 тысячи человек.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".