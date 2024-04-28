Власти Турина объявили о новых мерах: курение теперь запрещено вблизи детей, беременных женщин и на расстоянии менее пяти метров от людей

Турин запретил курение на расстоянии менее 5 метров от людей

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Турина, города в Италии, установили новые ограничения для курящих, согласно сообщению ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Etienne (Li) is licensed under CC BY-SA 3.0

В городе теперь нельзя курить на открытой территории, если рядом находятся другие люди на расстоянии менее пяти метров. Кроме того, введен запрет на курение вблизи детей и беременных женщин. Это ограничение распространяется на сигары, трубки, все виды сгораемых продуктов и электронные сигареты, как указано на официальном сайте муниципалитета Турина.

К концу текущего года итальянские власти планируют расширить эти ограничения, введя запрет на курение электронных сигарет в открытых пространствах баров, ресторанов, парков и на остановках общественного транспорта.