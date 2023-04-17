На PS5 стартовала предзагрузка Horizon: Forbidden West Burning Shores

1:26 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Отличные новости для фанатов Horizon: Forbidden West! Долгожданное эксклюзивное дополнение Burning Shores теперь доступно для загрузки на PS5 для тех, кто оформил предзаказ. Согласно PlayStation Game Size, европейская версия DLC весит примерно 16,7 ГБ, а японская версия весит 14,921 ГБ. Это значительное увеличение по сравнению с дополнением The Frozen Wilds для Horizon: Zero Dawn, которое занимает всего 9 ГБ. Однако, недавнего дополнение удалили из российского PlayStation Store.

Важно отметить, что первое DLC для Horizon: Forbidden West доступно исключительно для консоли нового поколения и несовместимо с PS4. DLC продается в PS Store по цене $19,99(~1600 рублей) и включает в себя новое сюжетное приключение и два эксклюзивных косметических предмета в качестве бонусов.

Чтобы получить доступ ко всему загружаемому контенту Burning Shores, который выйдет 19 апреля для PS5, игроки должны пройти основную кампанию. С этим эксклюзивным загружаемым контентом игроки могут продолжить свое путешествие по миру Horizon: Forbidden West и открыть для себя новые приключения.

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