Вышел релейный трейлер Dead Island 2

Dead Island 2, долгожданная игра про зомби, наконец-то выпустила официальный релизный трейлер. Разработанная Dambuster Studios и опубликованная Deep Silver, игра ставит игроков на место одного из шести напыщенных выживших — Эми, Бруно, Дэнни, Райана, Карлы и Джейкоба.

Обнаружив на горьком опыте, что вы невосприимчивы к зомби-вирусу, судьба человечества находится в ваших руках. С помощью новых друзей, в том числе Сэма Би из оригинального Dead Island, игроки должны сбежать из HELL-A, прежде чем остальной мир поддастся чуме нежити. На своем пути вы столкнетесь с полчищами нежити, такими же разнообразными, как и при жизни. Бойня реанимировала мускулистых пляжных красавчиков, модных знаменитостей и пляжных бездельников в ужасающем стиле с разнообразным оружием. Рубите ли вы их ножами, электризуете топорами или превращаете в швейцарский сыр из автомата, залитого кровью, Dead Island 2 — это кровавое зрелище.

Читайте также:

Red Dead Redemption 3 может поменять сеттинг

На PS5 стартовала предзагрузка Horizon: Forbidden West Burning Shores

Директор Naughty Dog рассказал о своём любимом проекте

Blizzard не будет добавлять оверлейную миникарту в Diablo 4

20 апреля стартует Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по компьютерному спорту 2023 года

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Dead Island 2 – Launch Trailer [4K Official]