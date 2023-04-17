Креативный директор Halo присоединился к Netflix Games

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Джозеф Стейтен, креативный директор Halo Infinite, ушёл из Microsoft в начале апреля. Однако, теперь Стейтен присоединился к Netflix Games, игровому подразделению популярного потокового канала, где он снова станет креативным директором. В настоящее время Стейтен уже усердно работает над новым захватывающим проектом: высокобюджетной кроссплатформенной игрой, основанной на оригинальной франшизе. Эта новость вызвала шок в игровой индустрии, поскольку уход Стейтена из Xbox и Microsoft знаменует собой конец эпохи культовой серии Halo.

В моей рабочей жизни нет ничего более любимого, чем сотрудничество с другими людьми для создания миров, наполненных культовыми персонажами, глубокими тайнами и бесконечными приключениями. Поэтому сегодня я с радостью объявляю, что присоединился к Netflix Games в качестве креативного директора совершенно новой мультиплатформенной AAA-игры и новой IP. Поехали! — написал Стейтен в Twitter.

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