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Horizon: Forbidden West получила патч с поддержкой Burning Shores

Видеоигры

Guerrilla Games, выпустила последний патч, который включает поддержку грядущего дополнения Burning Shores, выход которого запланирован на завтра. Хотя патч разработан специально для игроков PS5, базовая игра также получает дополнительные функции, в том числе расширенные возможности доступа.

Horizon: Forbidden West получила патч с поддержкой Burning Shores

С последним патчем у игроков теперь есть возможность увеличивать размер субтитров, что делает игру более доступной для людей с нарушениями зрения. Кроме того, были добавлены настраиваемые параметры для дальтоников, что позволяет игрокам адаптировать визуальные эффекты игры к своим конкретным потребностям. 

Одним из заметных дополнений в последнем патче является введение опции "Автоподбор". Эта функция устраняет необходимость в ручном сборе предметов, упрощая игровой процесс и делая его более удобным для игроков.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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