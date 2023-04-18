Guerrilla Games, выпустила последний патч, который включает поддержку грядущего дополнения Burning Shores, выход которого запланирован на завтра. Хотя патч разработан специально для игроков PS5, базовая игра также получает дополнительные функции, в том числе расширенные возможности доступа.
С последним патчем у игроков теперь есть возможность увеличивать размер субтитров, что делает игру более доступной для людей с нарушениями зрения. Кроме того, были добавлены настраиваемые параметры для дальтоников, что позволяет игрокам адаптировать визуальные эффекты игры к своим конкретным потребностям.
Одним из заметных дополнений в последнем патче является введение опции "Автоподбор". Эта функция устраняет необходимость в ручном сборе предметов, упрощая игровой процесс и делая его более удобным для игроков.
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