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"Вы офигеете": Авторы Atomic Heart сделали такой анонс в своём Telegram-канале

Видеоигры

Mundfish, разработчик шутера Atomic Heart, недавно сделал несколько намеков на предстоящий анонс в своем официальном сообществе Telegram. Хотя точные детали остаются неизвестными, тизер обещает, что анонс будет настолько ошеломляющим, что поклонники будут поражены. Одна подсказка, которая была предоставлена, — это число "9". Что это может означать? Давайте порассуждаем о возможностях.

"Вы офигеете": Авторы Atomic Heart сделали такой анонс в своём Telegram-канале

Учитывая, что в тизере есть цифра "9", вполне возможно, что Mundfish намекает на анонс 9 мая. Потенциально это может быть новый DLC для Atomic Heart или даже совершенно новая игра от разработчика. "Атомное сердце" было выпущено 21 февраля 2023 года и получило высокую оценку критиков за альтернативный сеттинг Советского Союза. Игра доступна на ПК, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Он также доступен подписчикам Xbox Game Pass.

Atomic Heart выделяется среди других шутеров своим уникальным сеттингом и геймплеем. Действие игры происходит в альтернативной реальности, где Советский Союз проводил причудливые эксперименты, результатом которых стал мир, наполненный гротескными существами, мутировавшими растениями и сюрреалистической средой. Игроки берут на себя роль советского офицера КГБ, посланного исследовать темный исследовательский центр, вооруженного разнообразным оружием и инструментами. В игре сочетаются элементы стрельбы от первого лица, исследования и ужасов выживания, создавая увлекательный и захватывающий опыт для игроков.

 
 

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Atomic Heart - Релизный трейлер
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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