Bend Studio тизерят свою следующую игру

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Разработчики из Bend Studio напомнили подписчикам на своей официальной странице в Twitter, что в настоящее время они усердно работают над своим следующим проектом. Сразу же пользователи в разделе комментариев начали размышлять, будет ли их следующая игра продолжением зомби-экшена Days Gone или перезагрузкой шпионского триллера Siphon Filter. Недавно, петиция для создания Days Gone 2 набрала 200 тысяч подписей.

Тем не менее, вероятность того, что Days Gone 2 будет активно разрабатываться, крайне мала, так как ранее выяснилось, что Sony отказалась давать зеленый свет сиквелу, а ключевые разработчики оригинальной игры Джефф Росс и Джон Гарвин с тех пор покинули студию, сославшись на неудовлетворительные результаты. оценки на Metacritic как причина отмены второй части.

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