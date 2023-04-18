GeForce 4060 Ti может выйти с ценником в 450$

1:33 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Известный ютубер и сетевой аналитик под псевдонимом RedGamingTech поделился новой информацией о грядущей настольной видеокарте из серии GeForce RTX 4000.

По его словам, рекомендованная розничная цена (SRP) GeForce RTX 4060 Ti, как ожидается, составит 450 долларов. Это ориентировочная стоимость эталонной версии напрямую от NVIDIA, а варианты от партнеров, скорее всего, будут дороже. Цена в 450 долларов была упомянута источниками, которым доверяет RedGamingTech, которые ранее точно предсказали стоимость GeForce RTX 4070, которая оценивается в 599 долларов. Учитывая цены на другие карты серии RTX 4000, можно предположить, что GeForce RTX 4060 Ti станет одной из самых интересных видеокарт по соотношению цена/производительность.

По слухам, видеокарта поставляется с 8 ГБ видеопамяти, что можно считать скромным для современных игр. Однако благодаря технологиям DLSS и Frame Generation можно ожидать плавной игровой производительности при разрешении 2K. Однако он может не подходить для игр в формате 4K.

Премьера GeForce RTX 4060 Ti ожидается в мае этого года, примерно в это же время стартуют и продажи.

Читайте также:

Bend Studio тизерят свою следующую игру

Состоялся релиз The Mageseeker: A League of Legends Story

Состоялся релиз Minecraft Legends

Horizon: Forbidden West получила патч с поддержкой Burning Shores

Days Gone 2: Петиция для создания 2 части набрала почти 200 тысяч подписей

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

RTX 4060 Ti CHEAPER Than Expected? - Performance, Price & Specs