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В России хотят ввести четырёхдневную рабочую неделю

Общество

"Коммунисты России" предложили сократить рабочую неделю до четырёх дней. Как пояснил председатель партии Сергей Малинкович, в свободное от работы время, граждане смогут посветить культуре и досугу.

Глава партии подчеркнул, что сейчас у россиян на это катастрофически не хватает времени.

"Вот в СССР 27 августа 1929 года ввели пятидневную неделю вместо семидневной. Это было очень важно… Надо дальше идти. Конечно, мы бы давно… пришли к четырёхдневной рабочей неделе… То, что это будет — у меня никогда таких сомнений нет", — заявил Малинкович РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что депутаты Госдумы России предложили сделать 1 сентября выходным днём.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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