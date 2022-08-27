Российский парламентарий Султан Хамзаев предложил объявить государственный выходной в День Знаний, 1 сентября.
Как отметил депутат, многие россияне проходят 1 сентября "настоящую эстафету": они готовят ребёнка к учёбе, затем торопятся на работу, а после отмечают праздник. Хамзаев уверен, что День знаний "важная дата в графике миллионов граждан", а потому дополнительный выходной поможет укрепить семью и традиционные ценности.
"Чтобы выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику", — заявил парламентарий в интервью РИА Новости.
Ранее в Госдуме высказывали опасения, что День знаний школьники могут встретить на "удалёнке" из-за новой волны COVID-19 в России.
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