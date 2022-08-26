Депутат Госдумы РФ Тумусов: День знаний школьники могут встретить на "удалёнке"

День знаний 1 сентября 2022 года может пройти дистанционно. Такое мнение высказал российский парламентарий Федот Тумусов, ссылаясь на рост заболевших COVID-19.

Число инфицированных коронавирусом вновь увеличивается на десятки тысяч ежедневно. Новый всплеск заболеваемости может привести к тому, что учеников школ вновь переведут на удалённую учёбу, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

"Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придётся временно переводить школьников на дистанционный формат обучения", — приводит мнение Тумусова Telegram-канал Радио Sputnik.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае решено увеличить коечный фонд в "ковидных" госпиталях на фоне роста числа инфицированных COVID-19.