День знаний 1 сентября 2022 года может пройти дистанционно. Такое мнение высказал российский парламентарий Федот Тумусов, ссылаясь на рост заболевших COVID-19.
Число инфицированных коронавирусом вновь увеличивается на десятки тысяч ежедневно. Новый всплеск заболеваемости может привести к тому, что учеников школ вновь переведут на удалённую учёбу, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья.
"Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придётся временно переводить школьников на дистанционный формат обучения", — приводит мнение Тумусова Telegram-канал Радио Sputnik.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае решено увеличить коечный фонд в "ковидных" госпиталях на фоне роста числа инфицированных COVID-19.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.