Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Вассерман об угрозах СБУ в адрес Кадырова: "Смутные воспоминания о правосудии"
Business Insider: Россия перебрасывает самолёты из Крыма после диверсий ВСУ
Собчак о новом ведущем Первого канала Красовском: "Достойная замена Урганту"
Взрывное устройство, сдетонировавшее в Бердянске, было на детской площадке
Николайчук: "Украинский хлеб нужен всем, а бандеровцы — никому"
Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 26 августа
Финансовый консультант рассказала, как научиться копить деньги
Сенатор Джабаров не исключил конфликта между странами ЕС из-за Украины
Лукашенко: Белоруссия следит за действиями Запада у границ

Председатель Союза пенсионеров РФ призвал повысить зарплаты для роста пенсий

Общество

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что пенсии россиян не дотягивают до целевых показателей, которые поставило перед собой правительство страны.

Председатель Союза пенсионеров РФ призвал повысить зарплаты для роста пенсий

По данным Рязанского, средняя пенсия в России составляет 19 тысяч рублей, но многие получают ниже, поскольку это средний показатель. Правительство хочет довести уровень пенсионного обеспечения до 2,5 прожиточных минимумов, т. е. до 30 тысяч рублей. Однако с учётом текущего состояния российской экономики пенсии не достигнут целевого уровня, поэтому необходимо совершенствовать систему, отметил эксперт.

"Главный источник нашей будущей пенсии — это зарплата. И, на мой взгляд, государство должно постоянно повышать долю заработной платы в валовом внутреннем продукте. Сейчас она у нас очень низкая, и в силу этих причин у нас такие пенсии", — сказал председатель Союза пенсионеров РФ в беседе с Радио 1.

Также Рязанский призвал снизить огромный уровень закредитованности населения.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил, что осенью текущего года на рассмотрение в Госдуму будет внесён законопроект о выплате ежегодной 13-й пенсии. Нормативный акт предполагает начисление денежных средств в декабре перед новогодними праздниками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"

Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.

Шурыгин озвучил число убитых за полгода СВО: "Масштабы потерь всё равно узнают"
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ" ВСУ
Силовые структуры
Перенджиев: удар по эшелону ВСУ подтвердил высокую точность "Искандера"
Мир. Новости мира
Sohu: шесть тысяч союзников России в любой момент превратят НАТО в пустое место
Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев Анастасия Жукова Россия уходит с МКС, чтобы самостоятельно исследовать дальний космос Анастасия Жукова
Мир. Новости мира
Польша рискует потерять земли из-за союза с Украиной под контролем Лондона
Силовые структуры
The Guardian: НАТО спровоцировал Россию и теперь не сможет её остановить
Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне
Силовые структуры
Шурыгин: мы входим в противостояние, которое видели в страшном сне
Последние материалы
Собчак о новом ведущем Первого канала Красовском: "Достойная замена Урганту"
Взрывное устройство, сдетонировавшее в Бердянске, было на детской площадке
Николайчук: "Украинский хлеб нужен всем, а бандеровцы — никому"
Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 26 августа
Финансовый консультант рассказала, как научиться копить деньги
Сенатор Джабаров не исключил конфликта между странами ЕС из-за Украины
Лукашенко: Белоруссия следит за действиями Запада у границ
Председатель Союза пенсионеров РФ призвал повысить зарплаты для роста пенсий
Боевики ВСУ обстреляли футбольное поле в центре Донецка
Ищенко: военный переворот на Украине маловероятен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников