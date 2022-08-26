Председатель Союза пенсионеров РФ призвал повысить зарплаты для роста пенсий

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что пенсии россиян не дотягивают до целевых показателей, которые поставило перед собой правительство страны.

По данным Рязанского, средняя пенсия в России составляет 19 тысяч рублей, но многие получают ниже, поскольку это средний показатель. Правительство хочет довести уровень пенсионного обеспечения до 2,5 прожиточных минимумов, т. е. до 30 тысяч рублей. Однако с учётом текущего состояния российской экономики пенсии не достигнут целевого уровня, поэтому необходимо совершенствовать систему, отметил эксперт.

"Главный источник нашей будущей пенсии — это зарплата. И, на мой взгляд, государство должно постоянно повышать долю заработной платы в валовом внутреннем продукте. Сейчас она у нас очень низкая, и в силу этих причин у нас такие пенсии", — сказал председатель Союза пенсионеров РФ в беседе с Радио 1.

Также Рязанский призвал снизить огромный уровень закредитованности населения.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил, что осенью текущего года на рассмотрение в Госдуму будет внесён законопроект о выплате ежегодной 13-й пенсии. Нормативный акт предполагает начисление денежных средств в декабре перед новогодними праздниками.