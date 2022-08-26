Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что пенсии россиян не дотягивают до целевых показателей, которые поставило перед собой правительство страны.
По данным Рязанского, средняя пенсия в России составляет 19 тысяч рублей, но многие получают ниже, поскольку это средний показатель. Правительство хочет довести уровень пенсионного обеспечения до 2,5 прожиточных минимумов, т. е. до 30 тысяч рублей. Однако с учётом текущего состояния российской экономики пенсии не достигнут целевого уровня, поэтому необходимо совершенствовать систему, отметил эксперт.
"Главный источник нашей будущей пенсии — это зарплата. И, на мой взгляд, государство должно постоянно повышать долю заработной платы в валовом внутреннем продукте. Сейчас она у нас очень низкая, и в силу этих причин у нас такие пенсии", — сказал председатель Союза пенсионеров РФ в беседе с Радио 1.
Также Рязанский призвал снизить огромный уровень закредитованности населения.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил, что осенью текущего года на рассмотрение в Госдуму будет внесён законопроект о выплате ежегодной 13-й пенсии. Нормативный акт предполагает начисление денежных средств в декабре перед новогодними праздниками.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.