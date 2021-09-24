Об ошибках России в борьбе с молодыми неофашистами, рассказал педагог

В четверг, 23 сентября, в Красноярске задержали группировку скинхедов. Лидером банды, по информации правоохранителей, оказался 19-летний парень. От насилия националистов пострадали бездомные люди и мигранты. Во время обыска у членов организации нашли оружие и экстремистскую символику.

Журналисты Pravda.Ru узнали причины возникновения подобных группировок в России у Ефима Штейнберга, заслуженного работника культуры и почётного сотрудника сферы молодёжной политики нашей страны.

Формальные мероприятия

Общественность удивляют такие случаи. В России всего несколько поколений назад люди застали последствия Великой Отечественной войны, когда мир увидел лицо идеологии о превосходстве определённой расы или национальности. По словам педагога, даже с такими уроками истории в нашей стране есть молодые фашисты.

"Все официальные мероприятия, которые у нас проводятся в стране по поводу победы, они же официальные мероприятия, которые организуются, как правило, сверху, кроме Полка, когда несут фотографии героев, своих родственников. Остальные акции организуются сверху. Это в последнее время особенно. Одни и те же речи. Я боюсь, что молодых людей эти формальные мероприятия давно уже не волнуют, давно уже не устраивают. Им хочется что-то от противного".

День скорби, а не победы

По словам специалиста, девятое мая — это День победы для ветеранов, которых осталось совсем мало. Некоторые молодые люди используют дату как причину напиться. Кроме того, Ефима Штейнберга настораживает, что в учебных заведениях слишком мало говорят о той трагедии. Только факты и цифры. Педагог убеждён, что детям и подросткам надо рассказывать о настоящих героях того времени.

"Куда идти этим ребятам? Кроме интернета, кроме курева, неформальных сообществ вне нас. Им же хочется в этом возрасте проявить свою независимость, свою остроту, желание рисковать. А где? Они всегда рисковали с нами рядом. А мы сейчас лишены возможности быть рядом с детьми. Так что это проблема серьёзная", — заключил педагог.

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