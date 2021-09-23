Силовики задержали красноярских скинхедов

В Красноярске правоохранители задержали местных скинхедов. По данным Следственного комитета России, группировка состояла из 10 человек 18-23 лет. Возбуждено уголовное дело.

От издевательств и насилия красноярских националистов пострадали:

бездомные люди;

неформалы;

уроженцы среднеазиатских стран.

"С особой ненавистью по идеологическим мотивам представители экстремистского сообщества расправлялись с последователями идеологии антифашизма…" — сообщил инсайдер из органов журналистам РИА Новости.

Также источник добавил, что скинхеды применяли ножи и аэрозольные пистолеты "Удар".

По словам сотрудников Следственного комитета, лидером организации стал 19-летний местный житель. Он определил роли для остальных, а также утвердил правила. Во время обыска правоохранители обнаружили:

Напомним, что 20 августа прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск, чтобы тот объявил неонацистскую неофициальную организацию "Невоград" экстремистской и запрещённой на территории Российской Федерации. По данным правоохранителей, участники этого сообщество много лет избивали и убивали людей, поскольку считали себя "чистильщиками".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.