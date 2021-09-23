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Силовики задержали красноярских скинхедов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Красноярске правоохранители задержали местных скинхедов. По данным Следственного комитета России, группировка состояла из 10 человек 18-23 лет. Возбуждено уголовное дело.

Силовики задержали красноярских скинхедов

От издевательств и насилия красноярских националистов пострадали:

  • бездомные люди;
  • неформалы;
  • уроженцы среднеазиатских стран.

"С особой ненавистью по идеологическим мотивам представители экстремистского сообщества расправлялись с последователями идеологии антифашизма…" — сообщил инсайдер из органов журналистам РИА Новости.

Также источник добавил, что скинхеды применяли ножи и аэрозольные пистолеты "Удар".

По словам сотрудников Следственного комитета, лидером организации стал 19-летний местный житель. Он определил роли для остальных, а также утвердил правила. Во время обыска правоохранители обнаружили:

Напомним, что 20 августа прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск, чтобы тот объявил неонацистскую неофициальную организацию "Невоград" экстремистской и запрещённой на территории Российской Федерации. По данным правоохранителей, участники этого сообщество много лет избивали и убивали людей, поскольку считали себя "чистильщиками".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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