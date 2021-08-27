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В России хотят признать экстремистским неонацистское движение "Невоград"

Происшествия

Прокуратура Санкт-Петербурга отправила в суд иск о признании неонацистской группы "Невоград" экстремистской и запрещённой в Российской Федерации организацией.

В России хотят признать экстремистским неонацистское движение "Невоград"

По данным правоохранителей, члены неофициальной организации "Невоград", которые называли себя "чистильщиками", много лет на территории города избивали и лишали жизни людей за:

  • иностранное гражданство;
  • национальность;
  • вероисповедание;
  • расу;
  • ориентацию.

"Установлено, что на территории Санкт-Петербурга длительное время действовали неонацистские группировки, объединённые названием "Невоград", — заявили в Генпрокуратуре.

По словам сотрудников, "Невоград" — одно движение, которое формировалось в ходе создания новых организаций. К этому неонацизму относят такие группировки, как:

  • NS/WP Nevograd;
  • "Невоград-2";
  • Nevograd Death Brigade.

Участники движения пропагандировали ненависть к людям с особенностями. Также неонацисты собирали пожертвования для заключённых, по мнению членов движения, "узников совести", которые убивали из-за национальности и расы. 

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Приговор членам банды чистильщиков, убившим 15 бездомных
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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