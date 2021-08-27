В России хотят признать экстремистским неонацистское движение "Невоград"

Прокуратура Санкт-Петербурга отправила в суд иск о признании неонацистской группы "Невоград" экстремистской и запрещённой в Российской Федерации организацией.

По данным правоохранителей, члены неофициальной организации "Невоград", которые называли себя "чистильщиками", много лет на территории города избивали и лишали жизни людей за:

иностранное гражданство;

национальность;

вероисповедание;

расу;

ориентацию.

"Установлено, что на территории Санкт-Петербурга длительное время действовали неонацистские группировки, объединённые названием "Невоград", — заявили в Генпрокуратуре.

По словам сотрудников, "Невоград" — одно движение, которое формировалось в ходе создания новых организаций. К этому неонацизму относят такие группировки, как:

NS/WP Nevograd;

"Невоград-2";

Nevograd Death Brigade.

Участники движения пропагандировали ненависть к людям с особенностями. Также неонацисты собирали пожертвования для заключённых, по мнению членов движения, "узников совести", которые убивали из-за национальности и расы.

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