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Сентябрь этого года станет самым холодным с начала столетия

Общество

По прогнозу метеорологов, в европейской части страны ближайшие дни температура воздуха не поднимется выше 8 градусов тепла. При сильных порывах холодного ветра и вовсе будет ощущаться от 0 до 2 градусов. А вот последнюю неделю сентября, москвичи могут ждать потепление. В среднем столбики термометра поднимутся до +10.

Сентябрь этого года станет самым холодным с начала столетия

"Заток холода — полярный вихрь, сместившийся в сторону Восточного полушария, — очень сильный и на редкость продолжительный, и, значит, в ближайшие 4-5 дней будет холодно", — рассказал "Известиям" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам метеорологов, этот сентябрь может стать самым холодным в истории 21-го века.

Однако специалисты отмечают, что такая погода никак не идёт вразрез с глобальным потеплением климата. За последние три десятка лет температура повысилась в среднем на 1,5 градуса.

Ещё на столько же климатологи ожидают повышение в течение следующих 30 лет.

Ранее эксперты рассказали Pravda. Ru, когда ждать Бабье лето и почему этот год выдался "нестандартным".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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