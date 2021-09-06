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Роман Вильфанд: после похолодания наступит бабье лето

Правда ТВ » Точка зрения

В этом году сентябрь выдался самым холодным в текущем столетии, сказал Pravda.Ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд: Бабье лето отменяется, но не Бархатный сезон

Практически на всей территории России температура на несколько градусов ниже среднемесячной, а в некоторых районах Подмосковья в ночь на 5 сентября было отмечено даже ненамного ниже нуля.

"Бабье лето обожают все, — сказал в интервью Pravda.Ru Роман Вильфанд, — и после холодных дней и ночей в первых числах сентября, когда температура была на 4-5 градусов ниже нормы, что соответствует климатической характеристике 5 октября, — это вполне актуально. И пусть понятие "бабье лето" не вполне соответствует строгим взглядам на эту пору синоптиков, всё равно вскоре придёт тепло".

Погода начнёт улучшаться начиная со вторника, 7 сентября, а уже в среду, 8 сентября, перескочит отметку в 15-16 градусов тепла, и до конца недели столбик термометра поднимется до 20 градусов. Периодически пройдёт дождь, на небе появятся облака, что не совсем ассоциируется с бабьим летом, но будет тепло.

Несмотря на то, что холодные воздушные массы проникли на черноморские курорты и в этом году там несколько прохладнее, чем в прошлом, и там ожидается бархатный сезон, который продлится до конца месяца.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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