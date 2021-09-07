Роман Вильфанд: "Нынешнее потепление, строго говоря, не бабье лето"

Какая погода ждёт разные регионы в сентябре и стоит ли нам ждать бабье лето в Центральной части России и бархатный сезон в Крыму и на Черноморском побережье, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Бабье лето будет!

— Роман Менделевич, когда придёт бабье лето и как его заманить к нам?

— Действительно, вопрос вполне актуальный. Все любят бабье лето. Нет ни одного человека, который бы относился безразлично к этому периоду. Кто-то любит жаркую погоду, кто-то — прохладную. Но бабье лето обожают все. И после холодного начала сентября это вопрос актуальный.

Начало нынешнего сентября, пожалуй, самое холодное в XXI веке. Температура на 4-5 градусов ниже нормы. 5 сентября среднесуточная температура была плюс 7,3 градуса. Это значение соответствует климатической характеристике 5 октября.

То есть 7,3 градуса — это средняя температура за большой промежуток времени. Как видите, погода опережает свое развитие ровно на месяц. Это значительные темпы.

Но хорошо известно, что погода переменчива. И уже не за горами повышение температуры. Что такое бабье лето по определению синоптиков для центра Европейской России? С метеорологической точки зрения это означает распространение отрога высокого давления от Азорского антициклона через юг Западной Европы в Центральную часть Европейской России.

В этом случае воздух особый, хрустальный, прозрачный, паутинки видны в воздухе. Поэтому воспет этот период.

Синоптики долгое время строго следовали этому определению. Но в последнее время они стали более мягкими. А если просто потепление, не отрог, то тоже бабье лето.

Нынешнее прогнозируемое потепление, о котором я сейчас буду говорить, в строгом смысле не бабье лето.

Холодная погода связана с другими факторами. С вторжением полярных воздушных масс воздуха с Севера. Этот холод проникает далеко на юг Европейской России и на восток Европейской России. В ночь на понедельник температура отрицательная была в Подмосковье. Но все-таки заморозки редко бывают в первой неделе сентября. А тут рециркуляция меняется. Заморозки до минус 2 градусов:

в Курской,

Орловской,

Воронежской,

Тамбовской,

Липецкой области,

Приволжском федеральном округе,

Оренбургской области,

Татарстане,

Ульяновской,

Пензенской,

Самарской области.

А в умеренных широтах температура начнёт постепенно повышаться. Во вторник ещё не очень заметное повышение. Всё равно она будет ниже нормы на 2-3 градуса. А в среду температура будет в диапазоне 15-16 градусов. Это уже гораздо веселее. Самое главное, что ночи уже будут не такими холодными. Уже минимальное значение 7-8 градусов, всё-таки не заморозки.

Связано это вот с чем. В районе Северного Ледовитого океана, даже на северо-востоке Европейской территории, глубокий циклон. А на юге — антициклон. В такой ситуации происходит быстрый перенос воздушных масс сначала с запада, а затем уже и с юго-запада. С запада воздушные массы тёплые, существенно теплее, чем процесс, который обусловил такой холод, связанный с полярным затоком. Потеплеет до 15-16 градусов. Но все-таки небо будет с облаками, периодически небольшой дождик. Но это не ливни, не монотонный нудный дождь. Но всё-таки бабье лето мы привыкли ассоциировать с ясной погодой. Здесь не совсем так.

Солнышко будет проглядывать в среду, четверг и пятницу. И начиная с четверга до конца недели — 15-20 градусов. Так что можно этому порадоваться.

Бархатный сезон уже начался

— А что на курортах? Ещё у нас сентябрь-октябрь считаются сезоном на Черноморском побережье.

— Холодные воздушные массы, конечно, проникли и на Юг. Температура в Ростовской области отличается от нормы на 4 градуса со знаком минус. Отрицательная аномалия. В Краснодарском крае, Крыму примерно на 2 градуса температура ниже нормы. Но нормы там высокие. Температура воздуха — 20-24 градуса. Это значит, что очень рано наступил бархатный сезон, потому что температура воды в море на побережье Крыма тоже 22-23 градуса. На Черноморском побережье от 24 до 26 градусов. Я имею в виду:

Анапу,

Геленджик,

Сочи.

Температура воздуха примерно 23-25 градусов. Начался бархатный сезон. Он продлится весь месяц. Конечно, будут периодические осадки, ничего страшного. Такой температурный фон, когда и воздух, и вода примерно одинаковой температуры, но комфортной. Потому что на Белом море тоже температура воздуха и воды примерно одинаковая, но там комфорта нет.

Бархатный сезон не будет длиться так долго, как в прошлом году.

Это связано с тем, что в прошлом году над Чёрным морем прямо с первых чисел летнего сезона установился антициклон. Очень хорошо прогрелся деятельный слой океана, который долго отдавал своё тепло, фактически до конца октября. В этом году по расчётам бархатный сезон закончится к концу первой декады октября. Он будет не таким длительным, но хорошим.