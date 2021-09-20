Цена на гречу побила карантинную стоимость

Стоимость килограмма гречи перешагнула порог в 100 рублей. А летом и вовсе побила максимум за последние 10 лет.

Специалисты Росстата подсчитали, что с начала карантина и за весь летний сезон этого года кило крупы обошлось россиянам в среднем на 17% дороже. "Гречневый максимум" был зафиксирован единожды в 2011 году, тогда килограмм крупы стоил 112 рублей.

Согласно документу, подорожали на доли процентов и другие продукты:

вермишель,

мука,

рис,

соль.

Как ранее писала Pravda.Ru, резкий скачок цен аналитики зафиксировали в июне этого года. Продукты подорожали на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год. Кроме съестного сильно поднялись в цене бензин и компьютерная техника. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов выступили против финансовой помощи жителям страны.

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