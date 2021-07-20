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Автор Инна Новикова

В России ценники на продукты снова расту. Кто виноват, и что делать?

Экономика

Инфляция стремительно захватывает глобальную экономику. Как пишут "Известия", в России цены в июне выросли на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В России ценники на продукты снова расту. Кто виноват, и что делать?

В России идёт стремительной рост цен на многие товары. Рекордный рост цен на стройматериалы, сильно подорожали многие продукты питания: кофе, бананы, дорожает хлеб и многое другое. Вместе с тем сильно подорожал бензин. В перечень наиболее подорожавших групп товаров также попали и компьютерная техника.

Почему так происходит? Почему у нас — порочная экономическая и финансовая система? Как и в чём это проявляется, к чему приводит? Как должно быть и что нужно сделать? На все эти и многие другие вопросы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой ответил доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, аналитик Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью: 

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— Леонид, Российский топливный союз направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину в связи с ухудшением ценообразования на рынке моторного топлива, в котором предлагает ряд мер, в том числе повышение экспортной пошлины на нефтепродукты.

Перед этим с металлургов пытались стрясти 160 миллионов, потому что лишнюю прибыль получили. Вообще цены постоянно растут, а сейчас идет стремительный рост на продукты, металл и древесину. Некоторые товары уже подорожали в 2,5-3 раза. Почему идет такой резкий рост, и так трясет самые разные отрасли?

— Я думаю, что мировой рост на коммодитиз, биржевые товары — металл, нефть, газ, лес, активно перепродаваемые на организованных рынках, прогнозируемый. Потому что долгое время рост реальных товарных групп сдерживался за счет корпоративного сектора ценных бумаг. Но потом пошел разгон всего этого, в том числе из-за активной реализации проектов будущего.

Лишние деньги

Сейчас зеленую энергетику масштабно раскачивают. А количество денег за последнее время напечатано настолько колоссальное, что рано или поздно должен был произойти срыв. То есть, эти деньги должны были прорваться на товарные рынки — на реальные. И мы это увидели.

Проблемы России в том, что мы не защищаем свой внутренний рынок. У нас он никак не защищен от действий международных спекулянтов. А наши поставщики внутренние цены привязывают к мировым.

По металлургам решение было принято правильное, но половинчатое. Потому что только за счет роста цены у Новолипецкого металлургического комбината в три раза выросла прибыль за первый квартал этого года по отношению к первому кварталу прошлого. У "Северстали" в 11 раз выросла прибыль!

Но они не увеличили производство, у них производительность труда осталась такая же, вся выгода у них — только за счет курсовой разницы и роста цен. Почти всю основную продукцию они отправляют на экспорт. Поэтому они и внутри подняли цены, когда стали поднимать экспортные. Так у них из ничего образовалась колоссальная сверхприбыль.

Рубль государством не гарантирован

Конечно, государство должно за этим следить. Конечно, государство должно изымать эту сверхприбыль, потому что она абсолютно не предпринимательская, это — спекулятивная прибыль, возникающая из-за порочной финансовой политики нашего государства.

Надо исправлять такую ошибочную политику, надо защищать рубль от действия внешних спекулянтов. Надо делать рубль более устойчивым с точки зрения государственных гарантий.

Если мы его отдаем на откуп мировым финансовым рынкам, то мы фактически лишаем наших внутренних производителей каких-либо гарантий на долгий срок, потому что сегодня доллар стоит 70, а завтра — 80, послезавтра, может быть, уже 120 будет, никто не может гарантировать точно.

Поэтому вкладываться в рублях в долгосрочные проекты очень опасно, рисково с точки зрения бизнеса. Все деньги они отгоняют за рубеж на личные счета, в офшор.

Они объясняют рост цен на бензин внутри страны: мировые цены на нефть выросли, поэтому цены на бензин выросли. А когда мировые цены на нефть падают, у нас еще раз вырастут. Они говорят: нам же надо как-то компенсировать свои убытки на внешнем рынке. У нас в этом смысле экономика как храповик, в одну сторону работает — только повышение цен всегда идет.

Экономический придаток не может быть суверенным

Если мы верим в трудовую теорию стоимости, которая лежит в основе рыночной экономики, то источником стоимости является человеческий труд. То есть — каждый человек прибавляет. А у нас система выстроена по-другому. У нас банки берут деньги не с населения, они забыли, что такое работать с населением, кредитовать.

Они берут их из тумбочки. Тумбочка — это источник экспорта, Центробанк на эти деньги, на экспортную выручку выпускает рублевую часть внутренних оборотов. Эти транши распределяются межбанковскими кредитами, а они этими деньгами играют на валютной бирже.

То есть, у нас в этом смысле — жутко порочная система, жутко. Она абсолютный сырьевой и финансовый придаток при глобальной экономике. При этом мы пытаемся говорить, что Россия — политически суверенное государство. Это просто шизофрения внутренняя.

Если вы политически суверенное государство, то выстройте систему экономически суверенную. Нет, власти говорят, что мы — часть рынка и открыты для всех. Нас обложили санкциями со всех сторон, а они говорят, что мы — такие открытые, такие рыночные, что со всеми готовы целоваться…

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы рост цен инфляция экономика леонид крутаков рост цен на бензин
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