Почему власти не спасают россиян от нищеты

Российские власти имеют все возможности вытащить сограждан из нищеты. Но не делают этого. А простые семьи в России сейчас остро нуждаются в помощи.

Россияне из-за своей истории всегда стремились держаться подальше от государства. Но в ситуации, когда восьмой год подряд падают реальные располагаемые доходы, а пандемия коронавируса рушит целые отрасли экономики, вынуждает людей пересматривать свои позиции.

То есть волей-неволей, но многим приходится смотреть в сторону государства. В связи с этими общественными отношениями все решения по уровню прожиточного минимума в стране имеют концептуальное значение. В прямой зависимости от этого показателя находятся зарплата, социальные выплаты, компенсации и льготы.

Тем не менее, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов выступают против денежной помощи населению. Они утверждают, что данный шаг приведёт к росту цен. На самом деле все это совершенно не так, и нормальным специалистам сие очевидно.

Как напомнил обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько, кабинет министров утвердил повышение прожиточного минимума для граждан страны.

С начала 2022 года минимальная стоимость набора продуктов, услуг и товаров, необходимых для обеспечения физиологического выживания человека, составит 11 тысяч 950 рублей в месяц. Конечно, это на целых 297 рублей выше нынешнего уровня прожиточного минимума, так что чиновники могут спать спокойно.

По этому поводу член Совета по финансово-промышленной политике ТПП России Дмитрий Любомудров заявил, что совесть бы надо все-таки иметь. Конечно, впереди выборы, но бросать такие подачки как кость голодным злым псам, некрасиво.

Социальное напряжение так точно не сгладить. Для чего создавать дополнительно злобу, социальное напряжение и дополнительное расслоение в обществе?

"Пусть сделают тогда аналог "Дома-2", наберут туда чиновников, бизнесменов, гламурных блогеров, и пусть они закажут себе на такой прожиточный минимум всё, что хотят. А мы посмотрим", отметил эксперт.

Государство умудряется само устроить проблему с выплатами, достаточно вспомнить скандалы в процессе прямых выплат медицинским работникам из "красной зоны", скандалы с помощью в десять тысяч. Никакого взрыва инфляции. Вторые десять тысяч - снова с инфляцией все тихо.

Финансовый аналитик Павел Самиев отметил, что для малообеспеченных слоёв населения инфляция выше, поскольку другой является структура потребления. Так что корректировка уровня прожиточного минимума должна быть, по идее, на большую величину. так что все разговоры о том, что оказание денежной поддержки ведёт к росту цен – это специально распространяемая глупость.

Та сама выплата прямой денежной помощи ничего в этом плане не испортит. Если товар имеет рынок сбыта, он получит более низкую цену. Не за счёт высокого ценника, а за счёт увеличения объёмов производства, когда имеется высокая покупательная способность, можно достичь экономического роста и, что самое важное для потребителя, снижения цен.

К тому же, инфляция в России не монетарная. Никто не мешает чиновникам запустить социальную программу специальных карточек, которые позволят человеку покупать за счёт государства продукты и другие товары первой необходимости отечественного производства.

В развитых странах Food stamps - это вообще первое, что можно придумать для помощи малоимущим. Программа работает не первый год и уже показала свою эффективность несколько сотен раз. Это и было бы шагом социально ответственного и ориентированного государства, подытожил эксперт.